Topal Şükran'ın Maceraları Filmi

Şükran, 10 yaşındayken geçirdiği kazanın ardından sakar kalır. Artık yetişkin bir kadın olan Şükran, insanlar ile arasında bir bağ kurmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamaz. Karşı cins ile kurduğu ilişkilerde her daim mutsuz olan Şükran, hem cinsine yönelmeye karar verir. Ancak burada da durum pek farklı olmaz. Büyük bir çaresizlik içinde olan Şükran'ın durumu aslında diğer insanlardan çok da farklı değildir.
Yönetmen: Onur Ünlü
Senaryo: Onur Ünlü
Oyuncular: Serhat Kılıç, Demet Evgar, Halil Babür
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Topal Şükran'ın Maceraları
Yapımcı Firma: TN Yapım
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TN Yapım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Topal Şükran'ın Maceraları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.