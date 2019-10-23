Son Dakika Haberleri: Topal Şükran'ın Maceraları Filmi
Son Dakika Sinema Topal Şükran'ın Maceraları Filmi

Topal Şükran'ın Maceraları Filmi

1 saat önce

Topal Şükran'ın Maceraları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Topal Şükran'ın Maceraları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Topal Şükran'ın Maceraları Filmi, System.String[]

Şükran, 10 yaşındayken geçirdiği kazanın ardından sakar kalır. Artık yetişkin bir kadın olan Şükran, insanlar ile arasında bir bağ kurmaya çalışsa da bir türlü başarılı olamaz. Karşı cins ile kurduğu ilişkilerde her daim mutsuz olan Şükran, hem cinsine yönelmeye karar verir. Ancak burada da durum pek farklı olmaz. Büyük bir çaresizlik içinde olan Şükran'ın durumu aslında diğer insanlardan çok da farklı değildir.

Yönetmen: Onur Ünlü

Senaryo: Onur Ünlü

Oyuncular: Serhat Kılıç, Demet Evgar, Halil Babür

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Topal Şükran'ın Maceraları

Yapımcı Firma: TN Yapım

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TN Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Topal Şükran'ın Maceraları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Onur Ünlü, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:58 Kaynak: InterSinema.com
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