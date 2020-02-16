Topladığı 11 bin mavi kapakla engellilere umut olacak - Son Dakika

İZMİR'de, lise öğrencisi Eylül Uğursal (17) engellilere umut olmak için, su şişelerinin kapaklarını biriktirerek bir buçuk yılda 11 bin mavi kapak topladı. Uğursal, topladığı bu kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne göndererek, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmesini sağlayacak.

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Eylül Uğursal, bir buçuk yıl önce mavi kapak toplamaya karar verdi. İçtiği boş su şişelerinin kapaklarını çöpe atmak yerine evde hazırladığı bir kutunun içine atan Eylül'e annesi, babası ve kardeşi de yardımcı oldu. Bir buçuk yılın sonunda toplamda 11 bin mavi kapak toplayan Uğursal, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmelerine yardımcı olmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iletişime geçti. İki günde tek tek sayılıp torbalara konan kapaklar, derneğin İstanbul'da bulunan merkezine gönderilecek. 10 bin kapakla iki tekerlekli sandalyenin alınabileceğini öğrendiğini söyleyen Uğursal, "Annem bize okula götürmemiz için blok sular alıyordu. Evde şişeler birikmişti, kapakların boşa gitmesini istemedim. Uzun süre boyunca biriktirdim. Evde 4 kişi biriktirmeme yardımcı oldu. Vicdanım çok rahat, kapakları çöpe atmak yerine engelli insanlara yardımcı olacağım, mutluyum" diye konuştu.

'KIZIM BİR FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİ, BİZİ DE UYANDIRDI'

Baba Hakan Uğursal (51), kızına yardım ettiklerini belirterek, "Daha önce hep başkaları kapak topluyordu. Kızımdan böyle bir istek gelince yardım edelim dedik. İlk başta beşer onar kapak vardı. Sonra bin, iki bin, üç bin derken 11 bine ulaştık. İş yerinde içtiklerimizi de getirdik. Kızım bir farkındalık yaratmak istedi ve bizi de uyandırdı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Kapakları sayarken belimiz ağrıdı. Eksikler olabilir diye birazcık da fazladan kapak koyduk. Araştırdık, maalesef İzmir'de kampanya bitmiş. İstanbul'daki Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'yle iletişime geçtik, oraya göndereceğiz" dedi.