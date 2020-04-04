Son Dakika › Güncel › Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor (2) - Son Dakika
Toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor (2)
6 saat önce
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcular alınmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:36 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım