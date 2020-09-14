Toplum ulaşım hat güzergahları güncellendi - Son Dakika

Samsun kent merkezinde hizmet vermekte olan toplu taşıma otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahları yeniden düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı kent merkezindeki mevcut 32 toplu ulaşım hattının saat ve güzergahlarında güncellemeye gitti. Bazı hatlar birleştirildi, bazılarında ise güzergah değişikliğine gidildi. Sefer saatlerinde de değişiklik yapılan hatlar, yarından itibaren yeni uygulamaya geçecek.

Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma hatlarının daha verimli işletilmesi ve araç filosunun vatandaşların taleplerini karşılamada daha etkin kullanılması amacıyla toplu taşıma hatlarında yeniden analiz edilerek yapılandırılan uygulama, 15 Eylül itibariyle hayata geçecek.

Yapılan yeni uygulama ile benzer güzergahlarda çalışan farklı hatların olması sebebiyle E2 Ekspres Hattı, E7 Ekspres Hattı, E8 Ekspres Hattı, T1 Terminal Hattı, T2 Terminal Hattı, 4/6 Nolu Hat, R26/27 Ring Hattı, 1/9 Nolu Hat, 3A Nolu Hat iptal edildi. 13 Nolu hat ile 19 Nolu hat birleştirilerek "13/19 Nolu Hat" adıyla hizmet verecek. Soğuksu Hareket Amirliği'nden başlayacak sefer, Pelitköy TOKİ ve Büyükoyumca'da son bulacak. 22 Nolu hat ve 23 Nolu hat birleştirilerek "22/23 Nolu Hat" adıyla Soğuksu'dan başlayıp, Otogar arasında hizmet verecek. 40/43 Nolu hat iptal edilerek, Tekkeköy tramvay istasyonundan Çarşamba Çınarlık Mahallesi ve Havalimanı'na kadar ulaşım sağlayacak R43 koduyla Ring hattı hizmet alındı.

12/17 Nolu Hattın güzergahı, 1/9 nolu hattın iptal edilecek olması sebebiyle Hacıismail Mahallesi'ne ulaşım sağlayacak şekilde Soğuksu Hareket Amirliği-OMÜ arası olarak düzenlendi. 24 Nolu Hat 24 saat hizmet verecek şekilde, 24/A ve 24/B Nolu Hat olarak 2 farklı güzergahta (Saat başlarında 24/B Nolu Hat, diğer saat dilimlerinde 24/A Nolu Hat olarak) faaliyet gösterecek. Özel Halk Otobüscüleri Derneği tarafından 23.30'a kadar 24/A ve 24/B Nolu Hatları, Samulaş A.Ş. 24.00-06.00 saatleri arası 24/B Nolu Hattı işletecek.

28 Nolu Hattın güzergahı, E8 Nolu Hattın iptal edilecek olması sebebiyle, Soğuksu Harekat Amirliği-Çatkaya arası olarak düzenlendi. 14 Nolu Hattın güzergahı, R26/27 Ring Hattının iptal edilecek olması sebebiyle Büyük Cami-Atatöy TOKİ arası olarak güncellendi.

R6B Ring Hattının güzergahı, 4/6 Nolu Hattının iptal edilecek olması sebebiyle 30 Ağustos Caddesi ve Barış Bulvarı üzerinden ilerleyecek şekilde Baruthane Tramvay İstasyonu-Otogar arası olarak düzenlendi.

Hizmete alınan tüm otobüs hatlarının sefer saatleri ve güzergahlarına https://www.samsun.bel.tr/icerik/otobus-hareket-saatleri adresinden ulaşılabiliyor - SAMSUN