Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış - Son Dakika

Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış

7 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız (30) gözaltında intihar...

Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren ve paralarını gasp eden, polisle girdiği çatışmada da bir polisi başından vurarak ağır yaralayan Enver Yıldız (30) gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Torbalı'da geçen 29 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi. Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürüp, suçunu itiraf ettiği belirtilerek, " Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi. Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

NEZARETHANEDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Çifte cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, geçen 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.


Hatice Çarpar, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

Son Dakika Haberleri
22:22 Çekmeköy'de kopan çatının parçaları farklı bir binadaki daireye girdi - Son Dakika
22:20 Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, kahvehaneye sığındı - Son Dakika
22:18 TBMM Başkanı Şentop: Mevzu bu topraklarda yerli düşünceyi, savunma meselesidir - Son Dakika
22:17 Yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:16 Habur'da 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 22:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı, nezarethanede intihara kalkışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]