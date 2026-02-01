Torino'da Protesto: 11 Polis Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Torino'da Protesto: 11 Polis Yaralı

Torino\'da Protesto: 11 Polis Yaralı
01.02.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Torino'daki sol görüşlü kültür merkezi protestosunda polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı.

İtalya'nın Torino kentinde dün sol görüşlü bir kültür merkezinin kapatılmasına karşı düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada 11 polis yaralandı.

İtalya'nın Torino kentinde dün sol görüşlü Askatasuna Kültür Merkezi'nin kapatılması nedeniyle protesto düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteride, akşam saatlerine doğru polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Bir polis minibüsü ve çok sayıda çöp kutusunun ateşe verildiği gösteride, sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler, aralarına aldıkları bir polisi öldüresiye döverken, çıkan olaylarda 11 polis yaralandı. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda kaç göstericinin yaralandığı ise açıklanmadı.

"Karşımızda protestocular değil, devlet düşmanı olarak hareket eden kişiler var"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kalabalık bir gösterici grubu tarafından öldüresiye dövülen polisin görüntüsünü paylaşarak, "Bugün Torino'da, Askatasuna binasının boşaltılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında yaşananlar ciddi ve kabul edilemez bir durumdur. Yasadışı olarak işgal edilen bir binanın meşru bir şekilde boşaltılması, şiddet olayları için bir bahane olarak kullanılmıştır. Saldırıya uğrayan polisin görüntüleri her şeyi anlatıyor: Karşımızda protestocular değil, devlet düşmanı olarak hareket eden kişiler var. Bunlar ne muhalefet ne de protesto: Devleti ve onu temsil edenleri hedef alan şiddetli saldırılar. Bu nedenle bunlar olduğu gibi taviz ve mazeret gösterilmeden ele alınmalıdır" dedi.

Hükümetin cezasızlıkla mücadele araçlarını güçlendirerek üzerine düşeni yaptığını aktaran Meloni, "Şimdi, yargının da üzerine düşeni sonuna kadar yapması çok önemlidir. Çünkü geçmişte şehirlerimizi tahrip eden ve onları savunanlara saldıranlara karşı alınan önlemleri boşa çıkaran gevşekliklerin tekrarlanmaması gerekiyor. Yasaları savunmak bir provokasyon değildir, bir görevdir. Devlet, cezasızlığa alışkın sahte devrimcilerin şiddetine karşı geri adım atmaz" dedi.

Meloni, ayrıca yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. - TORİNO

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtalya, Torino, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torino'da Protesto: 11 Polis Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:13:03. #7.11#
SON DAKİKA: Torino'da Protesto: 11 Polis Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.