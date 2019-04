Toros Üniversitesi'nde renkli Gastronomi Şenliği

Toros Üniversitesi'nde renkli Gastronomi ŞenliğiBu yıl 2'ncisi düzenlenen şenlikte, Mersin 'deki ve İstanbul 'dan gelen şeflerin workshop gösterileri nefes kestiMERSİN - Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Aşçılık Programı tarafından 2. Geleneksel Gastronomi Şenliği düzenlendi.Lise öğrencileri, farklı illerden gelen üniversite öğrencileri, sektörün önde gelen firmaları ile birçok şefi bir araya getiren şenlikte, workshoplar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Bahçelievler Kampüsü bahçesinde gerçekleşen etkinlikte birliktelik, paylaşım ve lezzet bir araya geldi. Şenlikte konuşan Toros Üniversitesi Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Kamuran Öztop, bu bölüme 2015 yılından itibaren öğrenci almaya başladıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizle birlikte bu şenliğin ilkini geçen yıl yaptık. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve bunu geleneksel hale getirmeyi planladık. Artık gastronomi şenliğimizin önüne bir geleneksel ibaresi de ekledik. Her yıl daha profesyonel, daha katılımı yüksek bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Şu an ikincisini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer süper, geniş katılımlı bir etkinlik. Farklı üniversitelerden öğrenciler geldi. Öğrencilerin bilgi alabilecekleri, eğlenebilecekleri lezzetli, güzel bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.Şenlikte yapılacak etkinliklerle ilgili de bilgi veren Öztop, "Özellikle bu alanının duayeni diyebileceğim, Mersin'deki ve İstanbul'dan gelen şeflerimiz workshop şovları oluyor. Özellikle bu yılın konseptini İtalyan mutfağı ve uzak doğu mutfağı olarak belirledik. Onun dışında yine kıymetli şeflerimizle söyleşilerimiz oluyor. Bol workshop şovlarının, söyleşilerin olduğu bir program içeriğimiz var. Mersin lezzetleri yarışması da yapacağız. Sadece yarışma değil aslında. Bu bölgenin gastronomisine kazandırabileceğimiz her türlü etkinlikte var olacağız. Güzel planlarımız var" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından ünlü şefler tarafından şovlar yapıldı ve yapılan yemekler öğrencilere tattırıldı. Renkli görüntülerin de oluştuğu şenlikte öğrenciler, ünlü şeflere merak ettikleri soruları da sordu.