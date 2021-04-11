Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar - Son Dakika

Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar

11.04.2021 12:44

Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan kuzugöbeği mantarı bölge halkının gelir kapısı Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada...

Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar

Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı

Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan kuzugöbeği mantarı bölge halkının gelir kapısı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline geldi. Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramı 150 liradan, kurusunun kilogramını ise bin 500 liradan alıcı buluyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve Mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor. Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın da gelir kapısı oluyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 150 liraya, kurutulmuşu ise bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

Toplaması zahmetli

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Fatma Kara, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, " Toros Dağları'nda Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram mantar topluyoruz" dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Kara, "Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz. Satanlar ise kilogramı 150 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır" diye konuştu.

Aksekili Mehmet Kara ise Toros Dağları'nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarının çıkmaya başladığını belirterek " Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram kuzugöbeği mantarı topluyoruz." dedi.

Toroslarda, özellikle sedir ve ladin ağaçlarının olduğu bölgelerde bulunan kuzu göbeği mantarının ticaretini yapan Bayram Erdoğan, yağışlar sonrası toprağın daha verimli hale geldiğini ve ormanlık alanlarda bol miktarda kuzu göbeği mantarı yetiştiğini söyledi.

Yüksek besin değeri ile büyük ilgi gören mantarın birçok vatandaş için gelir kapısı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bazı vatandaşlar topladıkları kuzugöbeği mantarını satıyorlar. Bazıları ise kendi ihtiyaçları için topluyorlar. Ben almış olduğum kuzugöbeği mantarını da sipariş üzerine İstanbul ve Antalya'da bulunan hemşerilerimize gönderiyorum" dedi.

Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar
Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar

Toros Dağları, Antalya, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslardan toplayıp tazesinin kilosunu 150 TL'den kurusun kilosunu bin 500 TL'den satıyorlar - Son Dakika


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