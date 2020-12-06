Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor - Son Dakika

Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor

06.12.2020 00:59
Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor, System.String[]

Antalya'da Toros Dağlarında yetişen iğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarını toplayan aileler, sonbahar döneminde bu kozalaklardan pekmez üretiyor.

Antalya'da Toros Dağlarında yetişen iğneli andız ağacının olgunlaşmış kozalaklarını toplayan aileler, sonbahar döneminde bu kozalaklardan pekmez üretiyor. Bin ile bin 500 metre rakımlı dağlardan toplanan andız ağacı kozalakları, zorlu işlemlerin ardından pekmez haline gelip sofralara ulaşıyor. Pekmezin kilosu 40 liradan satılıyor.

Antalya'nın Akseki'nin Toros Dağları'ndan iğneli andız ağacından olgunlaşmış andız kozalaklarını toplayan aileler sonbahar döneminde pekmez üretip, ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Andız ağaçlarının kozalaklarını yaz ayından, sonbahar dönemine kadar toplayan ve imece yöntemiyle çalışan kadınlar elbirliğiyle kozalakları kırıyorlar. 2 gün süreyle ıslatıp elde edilen şıralarla büyük tavalarda kaynatarak pekmez yapıyorlar.

Kuyucak Mahallesi'nde yıllardır pekmez yaparak aile bütçesine katkı sağlayan kadınlardan Emine Erdoğan, dağlarda ağaçlara tırmanarak topladıkları andız kozalaklarını, çuvallarla sırtlarında taşıdıklarını söyledi. Günde 1 ya da 2 çuval andız kozalağı toplayabildiğini anlatan Erdoğan, "Andız kozalaklarını Toroslar Dağlarından topluyoruz. Andız ağaçlarına çıkıyoruz. Oldukça zahmetli ve zor bir iş. Daha sonra ağaçlardaki kozalakları çırparak diplerine indirip çuvallarla sırtımızda getiririz. Bunu komşular ile birlikte imece usulü kırarak iki gün bidonlarda ıslatır ve süzeriz. Daha sonra tavalarda 24 saat kaynatırız. Epey bir eziyetlidir. Pekmezi yaparken de 2 siter odun yakarız. Bu andız pekmezi ise üzüm pekmezine geri dur der. Çok lezzetli ve şifa kaynağıdır" dedi.

Erdoğan, yaklaşık 10 çuval andız kozalağından yaklaşık 150-160 kilo pekmez elde ettiklerini söyledi.

"Tamamen doğal ve şifa kaynağı"

Akseki'de alternatif turizm işletmecisi olan Mustafa Kavasoğlu, andız pekmezinin ham maddesi olan kozalakları Toros Dağlarında bin - bin 500 metre rakımlı yerlerden toplattığını, bu işten anlayan kadınlara ise bizzat kendisinin eşliğinde pekmezi yaptırdığını ve butik otelinde sattığını söyledi. Kaynatılan andız pekmezinin tamamen doğal olduğunu anlatan Kavasoğlu, "İçinde herhangi bir karışım bulunmuyor. Andız pekmezinin, basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Bu pekmez, şifa kaynağı" ifadelerini kullandı.

Toroslarda andız pekmezi zamanı olduğunu söyleyen Kavasoğlu, "Kışa hazırlıklarının en önemli bölümü pekmez yapımıdır. Bu bölgede pekmez çok önemli bir olgudur. Hatta bir besin üretimi anlamında düşünün, bir nevide aslında ticari bir olaydır" dedi.

En önemli pekmez andız pekmezidir

Akseki bölgesinde üzüm, keçiboynuzu ve andız pekmezlerinin yapıldığını ve bu pekmezlerden en önemlisinin andız pekmezi olduğunu söyleyen Kavasoğlu, "Aslında bu bölgede üzüm ve keçiboynuzu pekmezi de yapılır. Bu pekmezlerden en önemlisi andız pekmezidir. Nedeni ise, üzüm pekmezindeki özellikleri herkes bilir. Besleyici ve her türlü minareli zengin olan bir olgudur. Keçiboynuzu da öyle. Bunların saymakla bitmez bir sürü faydası vardır. Ama bu üzüm ve keçiboynuzunun içindeki besini kendilerini tüketerek de kullanabilirsiniz. Ama andız pekmezi öyle değil. Andız pekmezini ancak pekmezini yaparak kullanabilirsiniz. Andız pekmezi insanlık içinde tıbbi olarak da çok faydalı bir besindir."

Ayrıca bu bölgedeki insanların bir nevide bir geçim kaynağıdır

Akseki yöresinin insanlarının da önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Kavasoğlu, "Dağlardan toplanır, temizlendikten sonra ezilir. Ezildikten sonra biriktirme, bekletme teknelerine konur. Burada en az 24 saat en fazla 48 saat bekletilir. ve suyu süzülerek tavalara alınır. Tavalarda 8-10 saat kaynatılarak içerisinde özü şırası kalır. Şekerli şıranın dili burkan bir tadı olur. Bunun tadının hafifletilmesi içinde tam pekmez olmaya yakın pişmemiş bir ekmeğin yarısı kadar hamur tavanın içine batırılır ve birkaç dakika kaldıktan sonra şıranın burukluğunu alıp lezzetini verir" - ANTALYA

Sonbahar, Antalya, Akseki, imece, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor - Son Dakika


Son Dakika

Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi         
23:29
Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar Son dönemdeki vahşetlerin nedeni belli oldu! Kedilerin ayaklarını kesip büyü yapıyorlar         
23:01
Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı         
22:54
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak Yunan televizyonuna konuşan Avrupa Komisyonu yetkilisinden Türkiye'ye küstah tehdit: Yaptırımlar orta ve uzun vadeli de olacak         
20:33
Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı         
16:21
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba hayatlarına mal oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 01:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslardan toplanıyor sadece pekmez olarak tüketiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei