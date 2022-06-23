Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika
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Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı

23.06.2022 10:38

Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı Dev akbaba üç aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Adıyaman'da doğaya salınan akbaba dronla havadan görüntülendi Özgürlüğe uçan kızıl akbabanın havada süzülmesi eşsiz bir manzara oluşturdu Şanlıurfa kırsalında yaralı halde bulunan...

Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı

Dev akbaba üç aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Adıyaman'da doğaya salınan akbaba dronla havadan görüntülendi

Özgürlüğe uçan kızıl akbabanın havada süzülmesi eşsiz bir manzara oluşturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa kırsalında yaralı halde bulunan Güneydoğu Anadolu Toroslarının dev leşçili kızıl akbaba, 3 aylık tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı. Fırat Nehri ile Güneydoğu Anadolu Toroslarının kesiştiği Adıyaman sınırları içerisindeki sarp kayalık bölgede doğaya salınan akbaba, dev kanatlarıyla havada süzülerek özgürlüğün tadını çıkardı. Kızıl akbabanın dronla çekilen görüntüleri ise doğayla birleşince eşsiz bir manzara oluşturdu.

Doğaseverler buldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe kırsalında gezen doğaseverler, yaralı ve bitkin bir halde olan dev bir kuş fark edince, durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kızıl Akbaba olduğu belirlendi

Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında kızıl akbaba olduğunu belirledi. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan kızıl akbaba, kafese konularak Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Veteriner Hekim Uğur Özbay, yaralı kızıl akbabayı üç ay boyunca akbabayı tedavi etti. Et ile beslenen kızıl akbaba, her gün muayene edilerek iyileşme süreci izlendi.

Tedavisi kısa sürede tamamlandı

Tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlanan kızıl akbaba, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere görevliler tarafından Fırat Nehri ile Güneydoğu Anadolu Toroslarının kesiştiği Adıyaman sınırları içerisindeki sarp kayalık bölgeye götürüldü. Kafesten çıktıktan sonra bir süre kayaların üzerinde bekleyen kızıl akbaba, daha sonra özgürlüğe kanat çırptı. Dev kanatlarıyla havada süzülerek özgürlüğün tadını çıkaran kızıl akbabanın dronla çekilen görüntüleri ise doğayla birleşince eşsiz bir manzara oluşturdu.

Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Uğur Özbay, hayvanın doğaya tekrar dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "24 Martta doğaseverlerden gelen ihbar doğrultusunda kırsalında yaralı halde aldığımız kızıl akbaba kuşumuzu üç aylık bakım ve beslemeden sonra tekrar doğaya kavuşacaktır. Şu an Adıyaman'da hayvanımızın doğaya kavuşması için elimizden geleni yaptık ve doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.

Koruma altında olan bir tür

Türkiye'nin 4 akbaba türünden birisi olan kızıl akbaba, kara akbabadan sonra en büyük akbaba türüdür. Kayalık ve sarp bölgelerde yaşayan kızıl akbaba, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer aldığı için koruma altına alınmıştır.

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Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Fırat Nehri, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı - Son Dakika

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