Torosların zirvesinde off-road yaptılar - Son Dakika
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Torosların zirvesinde off-road yaptılar

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu kış şartlarında off-road heyecanı yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki off-road tutkunları, Torosların zirvesinde zorlu kış şartlarında off-road heyecanı yaşadı.

Akseki'nin Alacabel mevkisinde bir araya gelen kulüp üyeleri, aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Kar üzerinde mangal yapan ve karın keyfini çıkaran katılımcılar, daha sonra kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu alanda araçlarıyla off-road yaptı.

Katılımcılardan Emin Kaya, "Manavgat'tan geliyoruz. Bugün karda etkinlik yapmak istedik. Ailece buraya gelerek günün keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Emre Erdoğan ise grup olarak zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Alacabel mevkisine kar yağdı. Biz de ailece eğlenmeye geldik." diye konuştu.

Torosların zirvesinde off-road yaptılar

Manavgat, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:51 Kaynak: AA
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