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Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor - Son Dakika

Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor

19.02.2022 12:42

- Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor Toros dağlarının zirvesinde bulunan Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları kayak severlerin akınına uğruyor Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine sadece 9 kilometre uzaklıkta olan Bozdağ Kayak Merkezi vatandaşlardan...

- Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor

Toros dağlarının zirvesinde bulunan Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları kayak severlerin akınına uğruyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine sadece 9 kilometre uzaklıkta olan Bozdağ Kayak Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kayak merkezine akın ederek karın ve kayak yapmanın doyasıya keyfini çıkarıyor.

Kış mevsimlerinde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bin 750 rakımlı Bozdağ Kayak Merkezi, başta Antalya ve Mersin olmak üzere yakın çevredeki il ve ilçelerden gelenlerin ilgi odağı oluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak merkezlerinin içinde en cazip olması ile her bütçeye hitap ediyor.

"Kayak yapmayı burada öğrendim"

Kayak yapmayı burada öğrendiğini söyleyen Hande Keşyapan, "Dokuz yaşında herkes burada kayarken, ailemizden görerek ve çevremizden görerek başladık. 10 senedir burada kayıyoruz, o zamandan beri kendimi çok geliştirdim. Çok daha güzelleşti her şey. Bu konuda sertifika almak istiyorum, yarışmalara katılmak istiyorum. Burayı çok güzel temsil etmek istiyorum. Ermenek'i temsil eden profesyonel bir kayakçı olmak istiyorum" dedi.

"Doğasıyla kayak merkezi çok güzel"

Şehir merkezine yakınlığının bir avantaj olduğunu söyleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Nuh Öztürk de "Kayak merkezine ilk defa geldik. Burası oldukça güzel, atmosferi çok güzel bir yer. Şehir merkezine yakın olması büyük bir avantaj ve herkesin kayabileceği şekilde pistler hazırlanmış. Dikey ve biraz daha az eğimli yerler var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Bu şekilde başka bir yer de bulunacağını zannetmiyorum. Pist olarak zaten sürekli temizleyen, güzelleştiren araçlar da mevcut. Ermenek normalde kayak sporu ile bilinen bir yer değil, ancak kayak sporu yapmak için oldukça elverişli bir yermiş. Buraya gelmeden, bunları görmeden insanlar çok fazla fikir sahibi olamazlar ama en azından bir kere gelip burayı gördükten sonra kesinlikle akıllarında daha farklı fikirler şekillenecektir. Şehir merkezine yakınlığı çok büyük bir avantaj. 10 dakikada kayak merkezine gelip kaynağını yapıp çok rahatlıkla geri gidebiliyorsun" diye konuştu.

"Oteller çok ucuz"

Otel işletmecisi Yahya Yalçın ise "Otelimiz Bozdağ Kayak Merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaktadır. Otelimiz 26 oda ile 45 misafir ağırlayabilmektedir. Fiyatlarımız ise 125 TL ile 300 TL arasında değişiyor" dedi.

Bölgenin bungalov evlerden oluşan tatil köyünün işletmecisi Ayşe Şengül de "Tesisimizde 15 tane bungalov evimiz var. Evlerde de 2 kişi konaklayabilir. Çocuk varsa çocuklar için de yer yatağı veriyoruz. Restoranımız eksiksiz olarak hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor
Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor
Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor

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Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor

Toros Dağları, Kayak Merkezi, Ermenek, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Torosların zirvesindeki Karaman'ın kayak merkezi ilgi görüyor - Son Dakika


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