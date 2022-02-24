Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi - Son Dakika
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Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi

24.02.2022 14:25
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Tortum Şelalesi'nin 15 Şubat'ta kesilen can suyu, bugün yeniden verildi.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliğiyle kentin en önemli turizm merkezlerinden olan Tortum Şelalesi'nin 15 Şubat'ta kesilen can suyu, bugün yeniden verildi. Şelaleye su verilmesi, bölgedeki işletme sahiplerini sevindirdi.

Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan, yılda 15 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'nin can suyu, geçen yıl 8 Aralık'ta yapılan ihaleyle Tortum HES'i alan firma tarafından onarım ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle 15 Şubat'ta kesildi. 2009 yılında yaşanan su probleminin ardından açılan davayla mahkemenin Tortum Şelalesi'nin kesintisiz, saniyede 3,5 metreküp akmasına karar verdiği can suyunun kesilmesi tepki çekti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİKonunun basında yer almasının ardından Erzurum Valiliği harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden uzmanlardan oluşan ekip, şelalede inceleme yaptı. Heyetin incelemesinin ardından bugün öğle saatlerinde şelalenin can suyu yeniden bırakıldı. Şelalen yeniden suya kavuşması yöre halkını da sevindirdi.9 GÜN SONRA AKMAYA BAŞLADIŞelaledeki tesis işletmecilerinden Şaban Ata, firmanın ihaleyi almasından sonra 1,5-2 ay süreyle suyun azaldığını söyledi. 15 Şubat tarihi itibarıyla suyun tamamen kesildiğini belirten Şaban Ata, "Hele şükür Tortum Şelalemizin can suyu verildi. Su candır, hayattır, susuz olmuyor. Şükür ki yetkili birimler harekete geçti. Kimse bunun kesilmesini istemez, firmanın tadilatlarından dolayı kesilmişti. Ayın 15'inde tamamen su kurumuştu. Yetkili birimlerimiz bu işin peşini bırakmadı. Burada bir mahkeme kararı var. Biz karara saygı duyuyoruz. Bugün ayın 24'ü, yaklaşık 9 gündür bir damla su yoktu. Şükür bugün şelale özgürlüğüne kavuştu" diye konuştu.İNCELEME YAPILACAK

Erzurum'un en önemli doğal güzelliği olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan su kriziyle ilgili Erzurum Valiliği incele başlattı. Valilik tarafından oluşturulacak heyetin yapacağı inceleme sonrası su kesintisi yapan firmayla ilgili karar verilecek.


Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
Tortum Şelalesi'ne can suyu verildi
YORUMLAR
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Tortum Şelalesi 'can suyu'na kavuştu Tortum Şelalesi 'can suyu'na kavuştu Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor Son dakika haber: Göle yansıyan dağların görüntüsü görsel şölen sunuyor

Uzundere, Erzurum, Turizm, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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