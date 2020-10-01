Son dakika gündem: Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Torul ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Kamuran Taşbilek'e, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ve ilgililer eşlik etti.

İlçe merkezindeki çay ocakları, parklar, sosyal alanları denetleyen Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bugün yapılan denetlemede belirlenen eksikliklerin ekipler tarafından sürekli takip edileceğini vurgulayan Taşbilek, "Bu virüsün olumsuz etkilerini en aza indirici bütün tedbirleri hep birlikte kamu ve vatandaş işbirliğiyle alarak ülkemizi, ilimizi, ilçelerimizi pandeminin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmak ve kurtarmak en büyük amacımız." diye konuştu.

Taşbilek, maske konusunda duyarlılığın en üst seviyede olduğunu fakat mesafe noktasında ise daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maskemiz tamam. Mesafe noktasında lütfen birbirimizden biraz daha uzaklaşalım. Sevdiklerimizi korumak için belirli asgari mesafe oluşturmak zorundayız. Bunu yaptığımız takdirde hayatımız tekrar normale dönecek. Çocuklarımız tekrar okullarına gidecek. Esnafımızın işleri ona göre artacak. Sosyal ve iktisadi hayatımız düzene girecek ve her türlü rahatlığa kavuşacağız."