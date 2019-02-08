Torun Sevgisi 50 Yıldır Kullandığı Sigarayı Bıraktırdı

TEZCAN EKİZLER - İzmir
'de yaşayan Mehmet Aşan
, 50 yıldan bu yana kullandığı sigarayı torunu Zeynep Demirgüneş'in isteği üzerine başvurduğu Sigarayı Bırakma Polikliniğinde gördüğü tedavinin ardından bıraktı. Bornova
ilçesinde yaşayan bir çocuk ve torun sahibi emekli 66 yaşındaki Aşan, 16 yaşında sigara içmeye başladı.
Yıllarca günde en az bir en fazla ise 3 paket sigara içen Aşan, kızının bulunduğu apartmana taşınmasıyla 10 yaşındaki torunuyla daha fazla zaman geçirmeye başladı.
Kullandığı sigara nedeniyle zaman içinde nefes alıp vermekte zorlanan ve çabuk yorulan Aşan, 3 ay önce torunu Zeynep ile oynarken bir an rahatsızlık geçirdi.
Dedesinin durumuna üzülen torunu, ondan sigarayı bırakmasını istedi.
Torununun çok üzüldüğünü gören dede Aşan, ertesi gün Bornova'daki Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.
Aşan, gördüğü ilaç tedavisinin ardından 3 ay içerisinde 50 yıldan bu yana kullandığı sigarayı bırakmayı başardı.
"Torunumu dinledim, sağlığıma kavuştum"
Mehmet Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında keyif almak için kullanmaya başladığı, bu alışkanlığın ilerleyen yaşlarda sağlığını ve hayat kalitesini çok düşürdüğünü söyledi.
Son yıllarda sigaranın etkisiyle torunuyla vakit geçirirken hemen yorulduğunu belirten Aşan, şöyle devam etti:
"Torunum bana 'Sigara kokuyorsun.' diyordu, sigara paketimi ve çakmağımı saklıyordu. Bana 'Dede, benimle uzun süre vakit geçirmek istiyorsan ve tahsilimi görmek istiyorsan sigarayı bırakmalısın.' dedi. Onu dinledim, sigarayı bıraktım. Torunumla artık spor yapmaya başladık, artık onunla daha çok vakit geçiriyorum ve yorulmuyorum."
"Herkese tavsiye ediyorum"
Aşan, daha önce de sigarayı bırakmayı denediğini ama başarılı olamadığını, Sigarayı Bırakma Polikliniğinde uygulanan ilaçlı tedavi programına uyarak torununun isteğini yerine getirdiğini aktardı.
Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini vurgulayan Aşan, "Torunumu bana sigarayı bıraktıran doktor hanımla tanıştırmak için polikliniğine getirdim. İnsanlar çocuğuyla ve torunuyla uzun bir ömür yaşamak istiyorlarsa sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. 3 ay oldu sigarayı bırakalı, ailem çok mutlu herkesin sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." dedi.
"Dedemin bana olan sevgisi sigarayı bıraktırdı"
Zeynep Demirgüneş de dedesinin isteğini kırmadığını, ona destek vererek sigarayı bırakmasını sağladığını ifade etti.
Dedesiyle vakit geçirmenin çok güzel olduğunu anlatan küçük Zeynep, "Dedemin bana olan sevgisi 50 yıldır içtiği sigarayı bıraktırdı. Artık onunla yorulmadan çok güzel vakit geçiriyoruz. Bana olan sevgisinin arttığını düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim babama da sigarayı bıraktırmak. Artık onun da çakmağını ve sigarasını saklayacağım. Dedeme yaptığım gibi babama da çok destek olacağım." şeklinde konuştu.
"Sigara bırakılamayacak bir bağımlılık değildir"
İzmir 9 No'lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğinde görev yapan doktor Lütfiye Şahin de kendisine başvuran hastasının sigarayı 50 yıldan bu yana kullandığını öğrenince çok şaşırdığını söyledi.
Aşan'ın 'Doktor hanım, torunum sigarayı bırakmamı istiyor, ne olur bana yardımcı ol.' sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Şahin, "Uygun ilaç tedavisine başladık. Torunundan aldığı destekle tedaviye düzenli bir şekilde sürdürdü. Sigara bırakılamayacak bir bağımlılık değildir, yeter ki kişi bırakmaya karar verip polikliniğe başvursun. Bu bağımlılığının tedavisi var." ifadelerini kullandı.