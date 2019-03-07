Son Dakika Haberleri: Torunu Yeri Söyledi, Yaşlı Kadının Cesedi Bulundu

Torunu Yeri Söyledi, Yaşlı Kadının Cesedi Bulundu

1 saat önce

UŞAK'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce ortadan kaybolan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişiden torunu M.C.'nin ifadesi üzerine yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu.

Torunu Yeri Söyledi, Yaşlı Kadının Cesedi Bulundu, System.String[]
UŞAK'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce ortadan kaybolan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişiden torunu M.C.'nin ifadesi üzerine yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu.

Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından, yapılan aramalarda sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacer Cengiz'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için 6 ay önce özel ekip kurdu. Özel ekip tarafından yapılan araştırmalar ve takiplerin sonunda şüpheler yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu ve dünüründe yoğunlaştı. Olayla ilgili, Hacer Cengiz'in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C., gelini L.C., torunu M.C. ve dünürü A.U. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Yapılan sorgulamalarda torun M.C., babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. M.C.'nın tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri iş makineleri dün arama çalışması başlattı. Bölgeye daha çok iş makinesinin gönderilmesiyle arama çalışmaları sonuç verdi. 5 yıldır kayıp yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da Kan Donduran Cinayet! Oğlu, Annesini Öldürüp Gömdüğünü İtiraf Etti Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 19:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torunu Yeri Söyledi, Yaşlı Kadının Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]