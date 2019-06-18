Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü
1 saat önce
Çankırı'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:42 Kaynak: AA
'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kızılırmak
ilçesi Yeni Mahalle
'e mevsimlik işçi olan oğluyla birlikte yaşayan Adile Toprak, (98) hava sıcaklığı nedeniyle oğluna ait minibüsün arkadaki alana uzandı.
Bu sırada yaşlı kadını fark etmeyen torunu İsmail Toprak
(45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaburgası kırılan yaşlı kadına olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
Çankırı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
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