Son Dakika Haberleri: Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü
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Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü

1 saat önce

Çankırı'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Torununun yanlışlıkla çarptığı yaşlı kadın öldü, System.String[]
Çankırı'da minibüsün arkasında yatan kadına torunu yanlışlıkla çarptı, yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'e mevsimlik işçi olan oğluyla birlikte yaşayan Adile Toprak, (98) hava sıcaklığı nedeniyle oğluna ait minibüsün arkadaki alana uzandı.
Bu sırada yaşlı kadını fark etmeyen torunu İsmail Toprak (45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kaburgası kırılan yaşlı kadına olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Kızılırmak, Yeni Mahalle, Çankırı, Güncel
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