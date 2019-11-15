Son Dakika Haberleri: Tosya'da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Tosya'da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi - Son Dakika

Tosya'da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi

6 saat önce

Tosya ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.

Tosya'da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi, System.String[]

Tosya ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi.


Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle Tosya ilçesinde program düzenlendi. Müftülük konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuranı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri ilahi grubu tarafından çeşitli ilahi ve kasideler okundu. Programın açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, katılımcılara teşekkür etti. Saha sonra söz alan İl Müftüsü Ahmet Süzen ise haftanın önemine değinerek peygamber ahlakı hakkında bilgi verdi.


Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammet Ali Asar tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verildi. Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatını anlatan Dr. Asar, aile yaşantısı ve aileye verdiği önem hakkında bilgiler verdi. Program çiçek takdimiyle sona erdi. - KASTAMONU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 23:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Mevlidi Nebi Haftası programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]