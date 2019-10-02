Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okul geçidinde "yaya önceliği" uygulaması yapıldı.



Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası Tosya ilçesinde de Fevzipaşa ve Atatürk İlkokulu yanında bulunan ana cadde üzerindeki okul geçidinde gerçekleştirildi. Polis ve jandarmanın ortak düzenlediği uygulamaya Tosya Kaymakam Deniz Pişkin de katıldı.



Uygulamada sürücülere broşür dağıtan Kaymakam Deniz Pişkin yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaymakam Pişkin, "Bilindiği üzere geçen yıl Karayolları Güvenlik Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik neticesinde şu kural hayata geçirildi. Sürücüler, görevlileri veya trafik levhalarının olmadığı yerlerde, kavşak giriş ve çıkışlarıyla, okul ve yaya geçidine yaklaşırken duraksamak yada yavaşlamak zorundadırlar. Ayrıca bu geçitlerde geçmekte olan yada geçmek üzere olan yayalar varsa, mutlak suretle de durmak ve geçiş üstünlüğünü yayalara tanımak zorundalar. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesindeki bu değişiklikten sonra, İçişleri Bakanlığımızda, 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Bu kapsamda çeşitli farkındalık çalışmaları başlattı. Bugünde yine onlardan bir tanesini burada hayata geçiriyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla, Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde, Valiler ve Kaymakamlar, sıralı sorumlu trafik amirleri, jandarma ve emniyet hepimiz sahadayız ve yaya güvenliği nöbetindeyiz. Bu anlamda bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Fevzi Paşa İlkokulu ile Atatürk İlkokulu'nun birlikte kullandığı yaya geçidini seçtik. Burada bir uygulama yaptık, sürücülerimize gerekli hatırlatmaları yaptık. Hazırlamış olduğumuz broşürleri kendilerine dağıttık. Bu anlamda bir hassasiyet oluştuğunu zaten memnuniyetle müşahede ediyoruz. Çok daha iyi bir noktaya gelinebileceğini düşünüyoruz ve bu çalışmaların, Sayın Bakanımızın nezninde aralıksız süreceğini de görebiliyoruz" dedi.



Yaya geçidi uygulamasına, Emniyet Müdürü Cenk Demir, Jandarma Komutanlı Üsteğmen Mehmet Akgül, Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, okul müdürü Şener Şen, polis ve jandarma güçleri, veliler ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU