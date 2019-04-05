Woody, dünyadaki yeri konusunda her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy ve Bonnie gibi ait olduğu çocuğa göz kulak olmaktır. Bonnie'nin "Forky" adlı kendi kendine yaptığı yeni oyuncak arkadaşı, kendini bir oyuncak değil de çöp gibi hissettiğini belirtince, Woody ona oyuncak olmayı nasıl benimsemesi gerektiğini anlatmak ister.

Ancak Bonnie, tüm oyuncakları ailesinin çıktığı yolculuğa dahil edince, bu yolculuk Woody'nin Bo Peep ile bir araya geleceği beklenmedik bir maceraya dönüşür. Yıllarca kendi başına yaşadıktan sonra artık Bo'nun gücü ve alaycılığı, porselen dış görünüşüyle bir tezat içindedir. Oyuncak olarak hayatlarında çok farklı yollara gittiklerini fark eden Woody ve Bo bunun endişelenmeleri gereken son şey olduğunu çok geçmeden anlarlar.