Toy Story 4'Ten Afiş+Türkçe Dublajlı Fragman
1 saat önce
Yönetmen Josh Cooley ("Riley'nin İlk Randevusu?") ve yapımcısı Jonas Rivera ("Ters Yüz," "Yukarı Bak") ve Mark Nielsen ("Ters Yüz") olan Disney•Pixar filmi "Toy Story 4" 21 Haziran 2019'da gösterime girecek.
Woody, dünyadaki yeri konusunda her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy ve Bonnie gibi ait olduğu çocuğa göz kulak olmaktır. Bonnie'nin "Forky" adlı kendi kendine yaptığı yeni oyuncak arkadaşı, kendini bir oyuncak değil de çöp gibi hissettiğini belirtince, Woody ona oyuncak olmayı nasıl benimsemesi gerektiğini anlatmak ister.
Ancak Bonnie, tüm oyuncakları ailesinin çıktığı yolculuğa dahil edince, bu yolculuk Woody'nin Bo Peep ile bir araya geleceği beklenmedik bir maceraya dönüşür. Yıllarca kendi başına yaşadıktan sonra artık Bo'nun gücü ve alaycılığı, porselen dış görünüşüyle bir tezat içindedir. Oyuncak olarak hayatlarında çok farklı yollara gittiklerini fark eden Woody ve Bo bunun endişelenmeleri gereken son şey olduğunu çok geçmeden anlarlar.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:11 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var