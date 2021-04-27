Toyota Plaza ALJ Ankara, Avrupa'nın en iyi bayileri arasında

Türkiye'den yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan Toyota yetkili satıcısı Toyota Plaza ALJ Ankara, Toyota Avrupa tarafından verilen "Ichiban Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın "En İyi Müşteri Memnuniyeti" elde ederek Avrupa'nın en iyi bayilerini ödüllendirdiği "Ichiban Ödülleri"nde kazananlar belli oldu.

Ödül töreni, çevrim içi olarak 10 Haziran'da gerçekleştirilecek ve Avrupa'daki 44 en iyi Toyota yetkili satıcısı, Toyota Avrupa'nın Brüksel'deki merkezine bağlanacak.

Bu yıl 32 Avrupa ülkesinden 44 bayi, söz konusu ödülü almaya hak kazandı. Bununla birlikte ödüllerde 2 bin 500'ün üzerinde Avrupalı Toyota yetkili satıcısı yarıştı ve Toyota'nın "önce müşteri" odaklı anlayışını en iyi şekilde yansıtan bayiler öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Matt Harrison, "Toyota bayileri bizim ana partnerlerimiz ve marka elçilerimizdir. Zorlukları fırsata çevirmek için tek bir takım olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hatırlanabilir bir müşteri deneyimi yaratmak, bizim 'sıfırın ötesinde' şirket misyonumuzun ana unsurlarından birisi ve bayilerimizle birlikte başarılı bir mobilite şirketi olmak adına müşteri yaşam boyu değerini güçlendirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.