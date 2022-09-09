Toyota Batarya Üretimine 5.6 Milyar Dolar Yeni Yatırım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Toyota Batarya Üretimine 5.6 Milyar Dolar Yeni Yatırım Yapacak

09.09.2022 16:24
Toyota Batarya Üretimine 5.6 Milyar Dolar Yeni Yatırım Yapacak

Toyota, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika’da batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Toyota, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika'da batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika'da batarya üretimi için 5.6 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan Toyota, farklı güç üniteleri ile mümkün olduğunca çok seçenek sunarak, tüm ülke ve bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

YENİ YATIRIMLARLA BATARYA ÜRETİMİNİ ARTTIRACAK

Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota'nın Japonya ve ABD'deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh'ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak. Japonya'da 3.1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika'da ise 2.5 milyar dolar ile otomotiv batarya üretimini artıracak.

Karbon nötre ulaşmada birden fazla yol olduğunu inanan Toyota, ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak CO2 emisyonunu azaltacak ideal çözümleri sunuyor. Toyota elektrikli araçlara artan taleple birlikte batarya ihtiyacını karşılayacak istikrarlı bir tedarik sistemi kurmak adına yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ediyorum ki DEAŞ'la mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMENNİ EDİYORUM Kİ DEAŞ'LA MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZI DÜNYA ANLAR Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMENNİ EDİYORUM Kİ DEAŞ'LA MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZI DÜNYA ANLAR
Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Toyota Batarya Üretimine 5.6 Milyar Dolar Yeni Yatırım Yapacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
16:00 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bilen esrarengiz kullanıcı, Charles için de ölüm tarihi yayınlamış
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen kız çocuğunun otopsi raporunda cinsel istismar tespit edildiği iddiası yalanlandı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 16:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Toyota Batarya Üretimine 5.6 Milyar Dolar Yeni Yatırım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement