Ekonomi

TPAO'ya Adana ve Mersin'de Petrol Arama Ruhsatı

08.02.2026 09:45
TPAO'ya Adana ve Mersin'de 4 sahası için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana ve Mersin'de bulunan 4 sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana ve Mersin'de bulunan 52 bin 903 hektar, 51 bin 615 hektar, 20 bin 993 hektar ve 38 bin 215 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman ve Hakkari'de bulunan 2 kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Hakkari illerini kapsayan 43 bin 150 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 12 Ocak 2028'e kadar, 36 bin 25 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 1 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

