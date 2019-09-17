Son Dakika Haberleri: Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı
Son Dakika Güncel Haber

Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı

21 dakika önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracıyla (İHA) Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı.

Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracıyla (İHA) Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE'ye ait İHA, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, hava saldırısı, "Altyapı ve havaalanlarını hedef alan suç sicilinin bir uzantısı ve Hafter'in kayıplarını telafi etmek için umutsuz bir girişim." olarak nitelendirildi.

UMH, BAE'yi General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarını desteklemekle suçlarken, Abu Dabi daha önceki açıklamalarında bu ithamları yalanlamıştı.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.


UMH Ulaştırma Bakanlığı, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Aramco açıklaması: ABD savaşa tarihte hiçbir ülkenin olmadığı kadar hazır
Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trablus'ta havalimanına İHA saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]