Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2020 09:21
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milletinin, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırdığını belirtti.

"Bu büyük zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu milletin ortak eseri olarak kurulmuştur." ifadesini kullanan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve kıvancını yaşıyoruz. Aradan geçen 97 yıl boyunca, milletçe nice zorluklarla, nice badirelerle karşılaştık, çok büyük imtihanlardan geçtik. Ancak Rabbimize hamdolsun, her zorluğu, her badireyi aşmasını bildik, her imtihandan başarıyla çıktık ve bugünlere ulaştık. Geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. İnşallah cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Bizler, 97'nci yıl dönümüne erişen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Zorluoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal harbinin kazanılmasına ve yeni devletin kurulmasına öncülük eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

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