Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden trafik denetimleri - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanan sıkıntılar ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin 24 saat denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca oluşturulan denetim ekibinin, polis ve jandarma ekipleriyle ilçelerde denetim yaptığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda Of ilçesinde korsan taksi, taksimetrenin 5 liradan açılması ya da hiç açılmaması, taksilerin liste üzerinden çalışmaması, Çaykara ilçesinde öğrenci servislerinin dolmuşçuluk ve Uzungöl'de taksicilik yapması, Dernekpazarı ilçesinde korsan taksi, Sürmene ilçesinde taksilerin otogardan araçlarını doldurması, Sürmene- Köprübaşı- Araklı taksi durakları ile Arsin ilçesinde korsan taksi şikayeti, Akçaabat ilçesinde korsan taksi ve bazı araçların durak dışı çalışması gibi hususlarla ilgili vatandaşlarımızın şikayeti üzerine denetimler gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, Ortahisar merkez taksi duraklarının yerleşim yerlerinin de denetlendiği aktarılarak, "Dolmuş duraklarında düzenli olarak maske, mesafe ve kapasite fazlası yolcu konusu denetlenmektedir. Meydan ve Kahramanmaraş Caddesi üzerinde taksi beklemeleri ilgili de denetimler gerçekleştirilmiştir. Halkımızın sıkıntı yaşamadan ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları adına denetimlerimize titizlikle devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.