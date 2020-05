Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Ramazan etkinlikleri - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geleneksel Ramazan etkinliklerini yaşatmak için mahalle ve huzurevinde çeşitli programlar düzenlediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun etkinlikleri sürdürmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla programlarına devam ettiği belirtildi.

Etkinlikler çerçevesinde çocuk yuvasının Çimenli, Bahçecik ve Çamlık yerleşkeleri önünde mehter konseri düzenlenerek, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterileri sergilendiği ifade edildi.

Özellikle maskotları karşılarında gören çocuklar doyasıya eğlendiği belirtilerek, program sonunda mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, kendilerini unutmayan Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Zorluoğlu da çocukları mutlu etmenin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl birlik beraberliğimizi pekiştirecek kapsamlı Ramazan etkinlikleri düzenleyemedik. Fakat Ramazan ayının manevi ruhunu hissettirmek için mahallelerimizde ve huzurevimizde başlattığımız etkinliklerimize bugün çocuklarımızla devam ettik. Çocuk yuvalarında kalan yetim ve öksüz çocuklarımız, doyasıya eğlendikleri bir gün geçirdi. Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmenin yaşattığı mutluluk, paha biçilemez. Hepsini çok seviyorum ve onlara her zaman bir telefon kadar yakınım. Murat amcaları olarak her koşulda ve her zaman yanlarındayım."