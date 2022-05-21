Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı

21.05.2022 19:32
Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı

Trabzon'da yapımı tamamlanan Araklı-Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi törenle açıldı.

Trabzon'da yapımı tamamlanan Araklı- Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi törenle açıldı.

Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ile İLBANK iş birliğinde yapımı tamamlanan arıtma tesisiyle, 27 mahalleye daha sağlıklı ve temiz içme suyu sağlanacak.

Törende konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, tesislerin 200 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere sağlam eserler bırakmalıyız. Milletin parasını daha iyi değerlendirmek için planlı ve projeli işler yapmak lazım. Türkiye'de büyükşehir çalışmalarında Trabzon'u örnek veriyorum. Tohumlar dikildi, bunlar bu yaz meyve vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un her alanda öncülük yaptığını vurgulayan Balta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kentin her projesine destek verdiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Haziran 2012'de başlayan Araklı-Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi'nin iki ilçeye de hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında 50 bine yakın vatandaşa temiz ve sağlıklı içme suyu temin edileceğini anlatan Zorluoğlu, "78 kilometrelik isale hattı, 32 kilometre şebeke hattı, 2 su alma yapısı, 6 içme suyu deposu, 11 depo onarımı ve tüm bunlara ek olarak 200 kilovat üretim kapasiteli mikro HES yer alıyor." dedi.

Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES'in önemine dikkat çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"HES sayesinde yılda 4 milyon lira gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon lira gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon lira gibi bir kazancı olacak. Oldukça kaliteli bir su üretiyoruz. Trabzon'un her bölgesine bu kalitede içme suyu sağlamak gayretindeyiz. Araklı'da bunun yanında pek çok iş yaptık. Trabzon Caddesi'ni baştan aşağıya düzenledik, yakında açılışını yapacağız. Yakında bir beton santrali kuruyoruz. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız da olacak. Sürmene'de de asfalt ekiplerimiz çalışıyor. Bu sene hedefimiz 18 ilçemizin tamamında asfalt ve beton işlerini tamamlamaktır."

Açılış törenine, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, İLBANK Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İçme Suyu, Trabzon, Sürmene, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 19:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement