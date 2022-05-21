Trabzon'da, Araklı-Sürmene İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES törenle açıldı

Trabzon'da yapımı tamamlanan Araklı- Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi törenle açıldı.

Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ile İLBANK iş birliğinde yapımı tamamlanan arıtma tesisiyle, 27 mahalleye daha sağlıklı ve temiz içme suyu sağlanacak.

Törende konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, tesislerin 200 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Gelecek nesillere sağlam eserler bırakmalıyız. Milletin parasını daha iyi değerlendirmek için planlı ve projeli işler yapmak lazım. Türkiye'de büyükşehir çalışmalarında Trabzon'u örnek veriyorum. Tohumlar dikildi, bunlar bu yaz meyve vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un her alanda öncülük yaptığını vurgulayan Balta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kentin her projesine destek verdiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Haziran 2012'de başlayan Araklı-Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi'nin iki ilçeye de hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında 50 bine yakın vatandaşa temiz ve sağlıklı içme suyu temin edileceğini anlatan Zorluoğlu, "78 kilometrelik isale hattı, 32 kilometre şebeke hattı, 2 su alma yapısı, 6 içme suyu deposu, 11 depo onarımı ve tüm bunlara ek olarak 200 kilovat üretim kapasiteli mikro HES yer alıyor." dedi.

Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES'in önemine dikkat çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"HES sayesinde yılda 4 milyon lira gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon lira gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon lira gibi bir kazancı olacak. Oldukça kaliteli bir su üretiyoruz. Trabzon'un her bölgesine bu kalitede içme suyu sağlamak gayretindeyiz. Araklı'da bunun yanında pek çok iş yaptık. Trabzon Caddesi'ni baştan aşağıya düzenledik, yakında açılışını yapacağız. Yakında bir beton santrali kuruyoruz. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız da olacak. Sürmene'de de asfalt ekiplerimiz çalışıyor. Bu sene hedefimiz 18 ilçemizin tamamında asfalt ve beton işlerini tamamlamaktır."

Açılış törenine, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, İLBANK Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, İLBANK Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.