Haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu kurum ve kuruluşları hakkında hırsızlık" suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ve O.B. ile "basit cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. yakalandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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