Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı

29.06.2022 01:25
Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu kurum ve kuruluşları hakkında hırsızlık" suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. ve O.B. ile "basit cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.B, O.B. ve N.Y. ceza infaz kurumuna teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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