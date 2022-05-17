Trabzon'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 13:42

Trabzon'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Trabzon'da 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Uzun Sokak girişinde bir araya gelen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile koruyucu aileler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Meydan Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde "Biz Büyük Bir Aileyiz", "Aile, kol kola girip oynadığımız horondur", "Aile bordo mavi gibi ayrılmaz bir bütündür" ve "Güçlü aile güçlü toplum" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, parkta yaptığı konuşmada, aileyle ilgili sadece Bakanlığın yapacağı çalışmaların yeterli olmayacağını, bu nedenle diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışma yaptıklarını söyledi.

Ailenin yapısını koruyamayan toplumların bugün çok büyük sorunlarla uğraştığını ifade eden Sağlam, "Biz ailelerimizle, aile yapımızla gurur duyuyoruz. Türk aile yapısını birçok Avrupa ülkesine örnek gösteriyoruz. Biz mevcut aile yapımızı en azından bugünkü haliyle korumak istiyoruz. Aile yapısını daha da sağlamlaştırarak gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızı güçlü aile bağlarıyla yetiştirirsek onların kuracağı aileler de güçlü olacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman da milleti ayakta tutan gücün aile olduğunu vurguladı.

Aile yapısı konusunda Karadeniz Bölgesi'nin şanslı olduğunu dile getiren Ataman, "Bizim coğrafyamız bu konuda çok farklı. 50 yıl önce gurbete giden adamın buradaki kök aile ile irtibatı kesilmemiştir. Sosyolojik olarak meseleye bakıldığında da eğer Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanırken 800 bin nüfusluk kente 2,5 milyon kişi geliyorsa, eğer Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında ilk günde 2 bin 500 yolcu bulunabiliyorsa bu bölge insanının, coğrafyasına ve doğal olarak ailesine, aile bireylerine ve mezarlığına sahip çıkmasından kaynaklanan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde horon oynadı.

Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Trabzon'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı

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'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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