Trabzon'da görev yapan emniyet personeline ikramda bulunuldu - Son Dakika

Trabzon'da Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında il merkezinde ve ilçelerde görev yapan emniyet personeline ikramda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dernek üyelerince Trabzon'un çeşitli güzergahlarında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine su böreği, karakollara ise Kur'an-ı Kerim hediye edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir, pandemi döneminde güvenlik güçlerinin özveriyle görevlerini yaptıklarını belirtti.

Demir, emniyet personeline moral vermek amacıyla görev yapan polisleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

" Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve tüm polis karakolları, Arsin, Yomra ve Araklı Polis Karakolları'na su böreği ikramında bulunduk. Kolay değil, herkes gece ailesiyle birlikteyken polis memurlarımız mesaisini karakollarda nöbet tutarak, sokaklarda devriye gezerek yapmaya çalışıyor. Yolda kalan araca, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Sadece bu olsa, icabında geçenlerde sosyal medyadan gördüğümüz gibi hastalarımızı sırtında evlerine taşıma onurunu gösteriyor. Bir evladın anne babasına yapmadığını polis memurlarımız yapıyor. Bu şerefli ve onurlu mesleği ifa eden polislerimiz için ne yapsak azdır. Biz de küçük dokunuşlarla onları onure etmeye çalıştık."

Araçlarını durdurarak yol kontrolünde bulunan polislere süpriz yaptıklarını aktaran Demir, "Hepsi pırıl pırıl, vatanına sevdalı gençler. Onları yetiştirenlerden Allah razı olsun. İlerleyen zamanlarda yine emniyet, sağlık ve eğitim camiası ile filyasyon ekibinde görev alan tüm çalışanlarımız için farklı etkinliklerimiz olacak. Bizlere bu fırsatı sunan, başarılı çalışmaları ile her zaman gurur duyduğumuz, Trabzon halkının gönlünde taht kuran Trabzon Emniyet Müdürümüz Sayın Metin Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.