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Trabzon'da "Gurbette" isimli fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Trabzon'da "Gurbette" isimli fotoğraf sergisi açıldı

25.11.2021 16:57
Trabzon'da "Gurbette" isimli fotoğraf sergisi açıldı

Trabzon'da, Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunları yansıtan "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Trabzon'da, Hollanda'ya göç eden Türklerin karşı karşıya kaldıkları sorunları yansıtan "Gurbette" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Merkezi Hollanda'da bulunan Atlas Kültür Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında gerçekleştirilen sergi, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Fuat Turan Kokteyl Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan araştırmacı yazar Şahin Yıldırım, Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin çok yönlü ve köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin 1600'lü yıllara kadar gittiğini belirterek, "Bizim 'Gurbette' fotoğraf sergisi ile amacımız Hollanda'daki kolektif tarihimizi kayıt altına almak ve yeni nesillere aktarmaktır. Nitekim tarihi unutan bir millet, yok olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Atlas Kültür ve Araştırma Merkezinin kurucusu da olduğunu aktaran Yıldırım, serginin ülkeler arasında köprü vazifesi görmeyi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını kaydetti.

Açılışa, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif Cinel, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, akademisyenler, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.

Daha önce Hollanda'da sanatseverlerin beğenisine sunulan ve Türkiye'de de İstanbul ile Ankara başta olmak üzere birçok ilde açılan sergi, 10 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hollanda, Trabzon, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Gurbette' isimli fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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