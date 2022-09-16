Trabzon'a inen yabancı savaş uçaklarının sırrı çözüldü! - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'a inen yabancı savaş uçaklarının sırrı çözüldü!

16.09.2022 10:01

Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti büyük merak yaratmıştı. Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçaklarının yakıt ikmali sebebiyle acil iniş yaptığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde Trabzon'da havalimanına inen 3 yabancı savaş jeti merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılan jetlerle ilgili çok geçmeden beklenen açıklama geldi.

UÇAKLAR TÜRKMENİSTAN'A AİT

Uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu belirtildi. İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a inen çift kabinli savaş jetlerindeki pilotların 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu ifade edildi.

İşte heyecana neden olan o uçaklar;

Trabzon'a inen yabancı savaş uçakları merak ediliyordu, sebebi yakıt ikmali olarak açıklandı
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'a inen yabancı savaş uçaklarının sırrı çözüldü! - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Manavgat'ta iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar
11:02 50 kilo veren oyuncu Hüseyin Turunç'u görenler tanımakta zorlanıyor
10:55 ABD'den Türkiye'ye düşmanca girişim! Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi bu kez Ermenistan'a gidecek
10:44 Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a küfürlü tezahüratta bulunurken Mert Hakan Yandaş güldü
10:42 Dolar/TL kuru güne yükselişle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:26 Yunanistan'ın 100 yıl önceyi çarpıtma girişimi! Türkiye, insanlık suçlarını terk tek yüzlerine çarptı
10:18 Okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırarak tepki toplamıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama daha fena
10:20 Emel Sayın'ın "Beren bunları görmesin" uyarısını dinlemeyen Kenan Doğulu yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi
10:19 Çaycı kadına, "Benimle bir kere beraber ol" tacizinde bulunan 56 yaşındaki CHP İl Başkanı Bülent Oğuz hapis cezasına çarptırıldı
10:11 Tuzağa düşürülen liseli Muhammed yaşam mücadelesi veriyor: Oğlum can çekişirken restorandan döner sipariş etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 11:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'a inen yabancı savaş uçaklarının sırrı çözüldü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement