Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu - Son Dakika

Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu

29.12.2020 15:10
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu, System.String[]

TRABZON'da biri tünel inşaatında diğeri ise bir hurdacıda, geç kalkolitik sonu ile ilk tunç çağı başına ait, milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılı başına tarihlenen 2 mızrak ucu bulundu.

TRABZON'da biri tünel inşaatında diğeri ise bir hurdacıda, geç kalkolitik sonu ile ilk tunç çağı başına ait, milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılı başına tarihlenen 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.

Trabzon'da sürdürülen Boztepe tünel inşaatı sırasında ismi açıklanmayan bir kişi tarafından mızrak ucu bulundu. Kentte, hurdacıda bulunan bir diğer mızrak ucu da Abidin Karbuzoğlu tarafından satın alınarak muhafaza edildi. İki vatandaş, ellerindeki mızrak uçları için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleriyle temasa geçti. KTÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Hülya Çalışkan Akgül ile Doç. Dr. Serkan Demirel ile Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz'ün incelediği mızrak uçlarının geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu değerlendirildi. Milattan önce 4 bin sonu ile 3 bin yılın başına tarihlenebileceği ifade edilen, en büyüğü yaklaşık 30 santimetre olan mızrak uçlarının kentte, bugüne kadar tespit edilen en önemli ve en eski arkeolojik buluntu olduğu belirtildi.

Milattan önce 756'da kurulduğu belirtilen Trabzon'un geçmişinin mızrak uçlarıyla 5 bin yıl öncesine kadar uzandığı değerlendirildi. Mızrak uçları Trabzon Ticaret Odası (TTSO) müzesine konuldu. 'ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ'NDE BULUNTULAR İLE AYNI DÖNEME AİT'Trabzon'da arkeolojik yüzey araştırmaları yapan ekibin sorumlusu Dr. Hülya Çalışkan Akgül, müzeye teslim edilen mızrak uçlarının savaş silahı olarak kullanılmadığını ancak statü göstergesi olabileceğini düşündüklerini söyledi. Akgül, "Malatya Arslantepe'de milattan önce 4 bin yılın sonu dediğimiz 3350-3100 yılları arasına Yukarı Fırat bölgesinde erken devlet sistemine ait bir yerleşmede buna benzer mızrak uçları ile kılıçlardan oluşan 21 adet silah grubu çıkmıştı. Bunlar Arslantepe'de kamusal alan içerisinde saray olarak nitelendirilen yerler veya mezarlarda tespit edilmişti. Özelliği, az sayıda olması ve çoklu kaynak dediğimiz Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunan ham madde kaynakları kullanılarak yapılmasıydı. Arslantepe Höyüğü'ndeki bu silah grubu buluntuları ile Karadeniz'deki ham madde kaynakları örtüşüyor. Bugüne kadar bunları ispatlayacak arkeolojik materyal çıkmamıştı. Bu mızrak uçları, üzerinde arkeometrik analizler yaparak kullanılan ham maddenin nasıl işlendiği, kökeni, çıkacak maden elementlerinin değerlerine göre Anadolu'da hangi kazı yerlerinde eşleştirme yapılıp yapılamayacağınının belirlenmesini istiyoruz" dedi.'TRABZON'UN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK PARÇALAR BULDUK'

Mızraklardan başka bölgenin arkeolojik tarihini değiştiren farklı bulguları da tespit etiklerini açıklayan Akgül, "Arkeologlar olarak Trabzon'da yaptığımız çalışmalar sırasında Düzköy'de bir mağarada obsidyen taşından üretilmiş silah aletleri tespit ettik. İncelenerek kesin yaşının belirlenmesi için Kanada'ya gönderdik. Yine uzun süredir yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında Doğu Anadolu'da görülen buluntuların özelliklerine sahip Erken Demir çağına ait olduğunu düşündüğümüz seramik parçaları bulduk. O devre kültürü için bugüne kadar Doğu Karadeniz dağları sınır olarak alınıyordu. Bu seramik malzemenin varlığına dayanarak Doğu Karadeniz dağlarının aşılıp kuzeye geçildiğini söyleyebiliriz. Bölgemizin ve Trabzon'un tarihinin keşfi için detaylı arkeoloji çalışmasına ihtiyaç var" diye konuştu.


Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu

Karadeniz, Arkeoloji, Trabzon, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı
Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıkan eski futbolcu, kuryelik yaptığı şirketten kovuldu         
15:15
Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler Yeni yılda pasaport ve sürücü belgesi harçları da zamlanıyor! İşte yeni ücretler         
15:13
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı Putin aşı teklifinde bulundu, Erdoğan Bakanlığa talimat verdi: Türkiye ve Rusya'dan ortak koronavirüs aşısı kararı         
14:30
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin oğlu: Sigarayı bırakıp uyuma diye uyarmıştım         
14:17
Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor         
14:10
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı 27 yıldır eğik duran 'korku binası' mahkeme kararıyla yıkıldı         
12:34
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı         
12:33
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi Türk bilim insanlarının keşfettiği 4 yeni parazit türü dünya literatürüne girdi         
11:51
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 15:26:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei