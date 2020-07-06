Trabzon'da maske takmayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Trabzon'da maske takmayanlara ceza yağdı

Trabzon'da maskesiz gezen vatandaşlara ceza yağdı.

Trabzon'da maskesiz gezen vatandaşlara ceza yağdı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 53 kişiye toplam 47 bin 700 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan denetimler sonucunda Vakfıkebir ilçesinde 4, Çaykara ilçesinde 2, Ortahisar ilçesinde19, Dernekpazarı ilçesinde 1, Araklı ilçesinde1, Yomra ilçesinde 3, Akçaabat ilçesinde 9, Köprübaşı ilçesinde 13, Of ilçesinde 1 olmak üzere toplam 53 kişinin maske takmadığı belirlenirken bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci Maddesine göre toplam 47 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak

Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk

Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü

Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı

7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi