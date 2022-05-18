Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi

Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından geliştirilen uçan araba, robotik kol, yerli İHA gibi buluşların da yer aldığı teknolojik eserler, "Kodlayap Teknoloji Şenliği"nde sergilendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışında, Gençlik Haftası'nda böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlerin, Türkiye'nin geleceğini ve istikbalini belirleyeceğini vurgulayan Ustaoğlu, "Trabzon kıymetli bir şehir. Yetiştirdiği kıymetli evlatlarıyla ülkemizin birçok alandaki hikayesine ve kahramanlığa mühür vurmuş bir ildir. Bu şehrin yetiştirdiği kıymetli evlatlar ülkemizin her yerinde bu vatan ve bu millet için hizmet veriyor. Onların evlatları olan genç yavrularımız da ülkemizin geleceği için çok güzel çalışmalarla Türkiye'mizin geleceğine imza atacaklar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu da hayırsever iş insanı Naci Orhan tarafından yaptırılan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde eğitim gören ve mezun olan 80 öğrenci bulunduğunu, şenlikte onların buluş ve eserlerinin görücüye çıktığını dile getirdi.

Kurum olarak birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da ciddi yatırım ve çalışmalar yaptıklarının altını çizen Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bilimsel çalışmalarla, kodlamalarla, SİHA'larla, İHA'larla dünyada bir tarih yazıyor. Biz de kurum olarak bu alanda gençlerimizin önünü açmak ve yazılan bu tarihe gençlerimizin de bir mühür vurmasına katkı sunmak istiyoruz. Burada gençlerimizin ve meslektaşlarımın çok ciddi emekleri var. Özellikle bir amacımız var; Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil aslında üretim üssü olmalı. Biz de bu evlatlarımızla bunu başarmak için buradayız. Gerçekten Türkiye'nin bir üretim üssü olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

İş insanı Naci Orhan da yaptırdığı merkezin bu tür çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Orhan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Ustaoğlu ve beraberindekiler, daha sonra stantları ziyaret ederek, sergilenen eserlerle ilgili öğrenci ve danışmanlarından bilgi aldı.

Şenlikte, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 2019 yılında birincilik ödülü kazanan "Havali Bilyali" adlı uçan arabanın yeni modeli, cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen robotik kol, yazılımı ve üretimi tamamen öğrenciler tarafından yapılan İHA, roket ve görme engelliler için sesli baston gibi buluşların da yer aldığı 30'a yakın teknolojik buluş sergilendi.