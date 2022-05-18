Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi

18.05.2022 14:04

Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından geliştirilen uçan araba, robotik kol, yerli İHA gibi buluşların da yer aldığı teknolojik eserler, "Kodlayap Teknoloji Şenliği"nde sergilendi.

Trabzon'da ortaokul ve lise öğrencileri tarafından geliştirilen uçan araba, robotik kol, yerli İHA gibi buluşların da yer aldığı teknolojik eserler, "Kodlayap Teknoloji Şenliği"nde sergilendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışında, Gençlik Haftası'nda böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençlerin, Türkiye'nin geleceğini ve istikbalini belirleyeceğini vurgulayan Ustaoğlu, "Trabzon kıymetli bir şehir. Yetiştirdiği kıymetli evlatlarıyla ülkemizin birçok alandaki hikayesine ve kahramanlığa mühür vurmuş bir ildir. Bu şehrin yetiştirdiği kıymetli evlatlar ülkemizin her yerinde bu vatan ve bu millet için hizmet veriyor. Onların evlatları olan genç yavrularımız da ülkemizin geleceği için çok güzel çalışmalarla Türkiye'mizin geleceğine imza atacaklar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu da hayırsever iş insanı Naci Orhan tarafından yaptırılan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde eğitim gören ve mezun olan 80 öğrenci bulunduğunu, şenlikte onların buluş ve eserlerinin görücüye çıktığını dile getirdi.

Kurum olarak birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da ciddi yatırım ve çalışmalar yaptıklarının altını çizen Fettahoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bilimsel çalışmalarla, kodlamalarla, SİHA'larla, İHA'larla dünyada bir tarih yazıyor. Biz de kurum olarak bu alanda gençlerimizin önünü açmak ve yazılan bu tarihe gençlerimizin de bir mühür vurmasına katkı sunmak istiyoruz. Burada gençlerimizin ve meslektaşlarımın çok ciddi emekleri var. Özellikle bir amacımız var; Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil aslında üretim üssü olmalı. Biz de bu evlatlarımızla bunu başarmak için buradayız. Gerçekten Türkiye'nin bir üretim üssü olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

İş insanı Naci Orhan da yaptırdığı merkezin bu tür çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu, bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Orhan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Ustaoğlu ve beraberindekiler, daha sonra stantları ziyaret ederek, sergilenen eserlerle ilgili öğrenci ve danışmanlarından bilgi aldı.

Şenlikte, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 2019 yılında birincilik ödülü kazanan "Havali Bilyali" adlı uçan arabanın yeni modeli, cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirilen robotik kol, yazılımı ve üretimi tamamen öğrenciler tarafından yapılan İHA, roket ve görme engelliler için sesli baston gibi buluşların da yer aldığı 30'a yakın teknolojik buluş sergilendi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi
Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi

YORUMLAR
500
Engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi Engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy'de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy'de lise öğrencilerinin 'hayır panayırı'na katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik buluşları sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement