Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı - Son Dakika

Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı

7 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Değirmendere Camisi önünde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, B.S'yi takibe aldı.

Ekipler tarafından yakalanan ve belediye binasına getirilen B.S'nin üstünde ve çantasında yapılan aramada, 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Ortahisar, Trabzon, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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