Trabzon'dan Gelen Hasta, Adana'da Şifa Buldu

Başağrısı, unutkanlık şikayetleriyle gittiği doktorda hidrosefali rahatsızlığı teşhisi konulan Trabzonlu hasta, tedavi için geldiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle şifa buldu.
Trabzon'da yaşayan ve özel bir çağrı merkezinde çalışan Sercan Çakır (25), beş ay önce unutkanlık, başağrısı ve buna bağlı çeşitli şikayetlerle gittiği doktorda hidrosefali hastası olduğunu öğrendi.
Tedavisi için araştırma yapan Çakır, Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyni Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz
'a başvurdu.
Çakır, nöroendoskopik teknikle tedavi edilerek kısa sürede sağlığına kavuştu.
Prof. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, hidrosefalinin, beyin içindeki ventriküllerde bulunan ve kanallar vasıtasıyla dolaşımı sağlanan beyin omurilik sıvısı üretimi ve emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu beyin omurilik sıvısının birikimiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirtti.
Hidrosefalinin yaklaşık bin canlı doğumunda 3-5 kişi oranında görüldüğünü ifade eden Yılmaz, bu rahatsızlığın tedavisinde hastaların bir kısmına şant cihazı yerleştirmeden nöroendoskopik teknikle çok daha kısa sürede tedavi edebildiklerini kaydetti.
Yılmaz, hastası Çakır'ın, tetkikler neticesinde beyin karıncıkları arasında bağlantıyı sağlayan kanalda tıkanma olduğunu tespit ettiklerini, şant cihazı yerleştirmeden nöroendoskopik yöntemle yaklaşık 1 santimetre çapında açılan küçük bir delikten özel geliştirilmiş cihazlarla hidrosefaliyi başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini aktardı.
Prof. Dr. Yılmaz, uyguladıkları yöntemin hem ameliyat süresini kısalttığını, hem de hastaların şanta bağımlı olarak yaşamaktan kurtulduğunu belirtti.
Çakır da sağlığına kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.