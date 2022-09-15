İlkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak

15.09.2022 22:19
İlkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) tarafından hazırlanan "Kaç Tilki Kaç" oyunuyla yaklaşık 40 bin ilkokul öğrencisine ağaç ve orman sevgisi aşılanacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) tarafından hazırlanan "Kaç Tilki Kaç" oyunuyla yaklaşık 40 bin ilkokul öğrencisine ağaç ve orman sevgisi aşılanacak.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) arasında yapılan protokol kapsamında çocuklarda ilkokul çağından itibaren çevre bilinci oluşturmak, doğayı sevmek ve fidan dikmenin önemini anlatmak amacıyla TDT tarafından hazırlanan "Kaç Tilki Kaç" oyununun prömiyeri, Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Jean de La Fontaine'nin yazdığı, Nurullah Kalkan'ın çevirisini yaptığı, dekor tasarımı Büşra Eroğlu Aydın, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Salih Kerem Memişoğlu ve koreografisi ise Köksal Ünal'a ait oyunu, TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan yönetti.

Mahir Elvan, Sıla Ömeroğlu, Faik Gürbüzlü, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Pelin Beğendi, Durulcan Yaman, Derya Hatipoğlu, Elif Epcimoğlu, Dilan Serinyel, Ensar Kaplan, Göknur Paslı, Ebru Karahasan, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aybüke Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunda, aslan, tilki, tavşan, karga, ağustos böceği gibi hayvanlar üzerinden doğa ve çevre koruma bilinci ile iyiliğin önemi anlatıldı.

Müzikal gösterilerin de sunulduğu oyunu izleyen öğrencilerin güzel vakit geçirdiği görüldü.

TDT Müdürü Karahasan, oyunun sonunda, yeni sezona özel bir iş birliğiyle başladıklarını belirterek, böylesine önemli bir projede görev aldıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

"Öğrencilerimizde çevre bilinci oluşmasına katkı sağlayacağız"

Oyunu izleyen Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, AA muhabirine, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere çevre ve doğa bilinci aşılamak ve bu konudaki duyarlılığı arttırmak amacıyla güzel bir iş birliğinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Çocuklarda ilkokul çağından itibaren çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "İlk gösterimi bugün yapılan oyunumuz sezon boyunca devam edecek ve yaklaşık 40 bin öğrencimizde çevre bilinci oluşmasına katkı sağlayacağız. Her çocuğun, geleceğin bir fidanı olduğunu gördüğümüz için onların daha duyarlı ve daha bilinçli yetişmeleri için katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, projenin ilk etapta sadece Trabzon'da uygulanacağını, ihtiyaç duyulması halinde Bölge Müdürlüğü bünyesindeki diğer illerde de oyunun sahnelenebileceğini kaydetti.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Emine Güneş Başkan, oyunun çok güzel olduğunu belirterek, doğayı korumayı öğrendiklerini söyledi.

Azra Kübra Eren de tiyatro sayesinde yeşili korumayı ve sevmenin önemini anladığını dile getirdi.

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Trabzon'da ilkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak Trabzon'da ilkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak
Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları, La Fontaine, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerine ağaç sevgisi tiyatroyla aşılanacak - Son Dakika

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