Son Dakika Haberleri: Trabzon gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya ödül
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Trabzon gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya ödül

1 saat önce

Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, 'haber görüntüsü' dalında ödüle layık görüldü.

Trabzon gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya ödül, System.String[]
Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar, 'haber görüntüsü' dalında ödüle layık görüldü.
TGC 2018 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül töreni, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.
Jüri üyeleri tarafından 32 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Kılıçkaya Barajı Gölü altında kalan Akviran köyünde "Köylüler ulaşımlarını kayıkla sağlıyor' başlıklı haberin görüntüsüyle DHA muhabiri Selçuk Başar ödüle layık görüldü. Başar'a ödülünü iş adamı Halis Güneş verdi.
Törende, 'Yılın Sanat Ödülü'ne Osman Sınav, layık görüldü. Gecede Jüri Özel Ödülü Ferrero Fındık ve Cemsan-Veito'ya verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.


- Nda
Cumhuriyet Halk Partisi, Selçuk Başar, Trabzon, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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