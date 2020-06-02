Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ilerliyor - Son Dakika

Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ilerliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin, yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik altyapıya sahip olacağını söyledi.

Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ilerliyor, System.String[]

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin, yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik altyapıya sahip olacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla inşası devam eden "Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi"nde incelemelerde bulunan Hacısalihoğlu, ilgililerden çalışmalara yönelik bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon Teknokent sınırları içinde TTSO'ya tahsis edilen 11 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi, yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik altyapıya sahip olacak. Fiziki altyapısını hazır hale getirme aşamasında olduğumuz merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik, toz metalürji, biyoteknoloji laboratuvarları ve sanal gerçeklik birimleri yer alacak."

Hacısalihoğlu'na incelemelerde, İnşaat Komisyonu Başkanı ve TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İnşaat Komisyonu Üyesi ve TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uzunalioğlu, İnşaat Komisyonu Üyesi ve TTSO Meclis Üyesi Ekrem Çapkınoğlu da eşlik etti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ilerliyor - Son Dakika Ekonomi

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