Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı - Son Dakika

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı

6 saat önce

Trabzon'da kurulan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı.

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı, System.String[]

Trabzon'da kurulan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği açıldı.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış programında konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İsrali'in Filistin'de yaptığı zulümlere değinerek, "Filistinli kardeşlerimizin çektikleri zulmü gördükçe onlara daha fazla yardım etmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Günnar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz Türklerin sürekli Kudüs'e gelmesi için yalvarmakta. Bu kadar zulüm altındaki kardeşlerimiz ilim yapmakta, kendilerini koruyabilmek için 'Bir Kudüslü bin İsrailliye bedeldir' anlayışıyla gayret etmekte. Filistinli kardeşlerimizle bütün ümmetin içinde özellikle gurur duymamız lazım. Bizden gelecek desteğe çok ihtiyaçları var. Zulmedenler korkularından her tarafı tel örgülerle çeviriyor. Buradan bizim güçlü bir şekilde Kudüs'e destek vermemiz lazım."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Kudüs'ün İslamda özel bir yere ve kutsiyete sahip olduğunu vurgulayarak, Kudüs davası ve bilincini yaşatmak için kurulan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği'ne her zaman destek olacaklarını aktardı.

Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara da Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın dünyanın yaratılmasından bugüne hak ve batılın mücadele ve mücahede merkezi olduğunu söyledi.

Kudüs'ün tarihte bir olmanın, iri olmanın ve diri olmanın en önemli kanıtlarını ortaya koyduğunun altını çizen Kara, şunları kaydetti:

"Kudüs ve mübarek Mescid-i Aksa aynı zamanda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bizlere emanetidir. Bizlerin hedefi en az onlar kadar bu mübarek beldeye sahip çıkmaktır. Derneğimizin ana gayesi Kudüs'e maddi manevi destek olmaktır. Bunun için tanıtım ve bilinçlendirme projelerinden Kudüs ve civarında yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara kadar birçok projeyi Kudüs sevdalıları ile birlikte yapmak istiyoruz."

Mescid-i Aksa vaizlerinden Muhammed Halid Amara da Trabzon'un Kudüs'te Osmanlı hakimiyetini başlatan Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük insanlar yetiştirdiğini belirterek, "Peygamber efendimiz tüm Müslümanları bir bayrak altında topladı. İnşallah bu günler yine gelecek." dedi.

Ortahisar, Trabzon, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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