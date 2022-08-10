Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika
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Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti

10.08.2022 11:53

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının 5'nci yılında anılıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının 5'nci yılında anılıyor.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül ile saldırı anında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Ferhat Gedik, özlemle anılıyor.

Eren'in annesi Ayşe Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.

Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok. Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi. 5 yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum. Bu bir anne için o kadar zor ki. 5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa."

"Vatan sağ olsun"

Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:

"Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Yıl dönümü geliyor, nereye gideceğim, nasıl gideceğim? Diğer günlerde gidiyorum, Eren beni orada bekliyor gibi. Gidiyorum hiç kimse yok, kendi kendime oturup duamı ediyorum, ağlayıp dönüyorum. Evladımın ölüm yıl dönümü tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun. Sadece ben evladımı şehit vermedim, nice anneler babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücüktü. Daha hayatının baharında, hayatını yaşamamış, sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor."

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filminin Ankara, Trabzon ve Van'daki galasına katıldığını belirten Bülbül, filmi izlerken çok duygulandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Eren Bülbül, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti - Son Dakika
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