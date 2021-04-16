Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika

Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

16.04.2021 11:17
Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, System.String[]

Trabzon'da 450 milyon lira yatırımla kurulan, 12,8 megavat/saat üretim kapasitesine sahip Evra Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesislerinde 45 bin hanenin ihtiyacının karşılanabileceği elektrik de üretilecek.

Trabzon'da 450 milyon lira yatırımla kurulan, 12,8 megavat/saat üretim kapasitesine sahip Evra Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesislerinde 45 bin hanenin ihtiyacının karşılanabileceği elektrik de üretilecek.

Araklı içesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde 243 dönüm üzerine, Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde kurulan işletme, ayrıştırma, geri kazanım, atıktan türetilmiş yakıt, ısı ve elektrik üniteleri ile düzenli depolama sahası ve atık su arıtma tesislerinden oluşuyor.

Tesisi işleten Evra Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Ahmet Zeki Kaya, AA muhabirine, tesisin ihalesinin TRABRİKAB tarafından 2019 yılında 2 yıl yapım, 23 yıl da işletim olmak üzere toplamda 25 yıl yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiğini söyledi.

İhale sürecinin ardından, eskiden taş ocağı olarak kullanılan bölgede tesisi kurma sürecini hemen başlattıklarını belirten Kaya, yaklaşık 16 ay gibi rekor sayılabilecek sürede çalışmaları tamamladıklarını, Aralık 2020'de de faaliyete başladıklarını aktardı.

Kaya, yeni tip koronavirüs salgını ve bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle çalışmalar sırasında birçok sorunla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Kolay olmadı ama aşkla, şevkle yaptık. Yaklaşık 450 milyon liralık yatırımla gerçekleşti tesislerimiz. 23 yılın sonunda da çalışır halde burayı TRABRİKAB'a devretmiş olacağız." dedi.

Trabzon ve Rize'deki 29 idare ve mücavir alandan toplanan atıkların çöp kamyonları aracılığıyla önce transfer istasyonlarına, oradan da tırlara yüklenerek tesislere ulaştırıldığını anlatan Kaya, "Tesislerimizde günlük 1440 ton çöpü işleyebiliyoruz. Şu an için sahadan bize gelen günlük çöp miktarı yaklaşık 650-700 ton civarı." diye konuştu.

Kaya, kapasitenin 23 yıllık işletme süreci göz önünde bulundurularak 1440 ton/gün olarak hesaplandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikle ekonomik değeri olan, ambalaj atıkları gibi atıkları ayırıyoruz sistemden. Bunları diğer değerlendirme tesislerine gönderiyoruz. Ekonomik değeri olmayan ancak yanabilecek diğer atıkları da gazlaştırma tesisimizde ısı enerjisine, tribünle de elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. 12,8 megavat/saat kapasitemiz var bizim, bu da yaklaşık 35 bin ile 45 bin haneye tekabül ediyor, yani o kadar hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Trabzon gibi bir yeri düşünürsek orta ölçekli bir ilçe ya da iki ilçenin rahatlıkla elektrik tüketimini karşılayabiliriz."

Tesisin, sektördeki son teknoloji ile kurulduğunun altını çizen Kaya, "Atığın kaynağından toplanması, nihai bertarafı, geri kazanımı ve enerji üretimini düşünürsek Türkiye'de bu kadar entegre ve modern bir tesis yok. Avrupa standartlarındayız yaptığımız tesis dolayısıyla ve bununla da gurur duyuyoruz. Tesisimizin yaklaşık yüzde 80'i yerli teknoloji kullanılarak oluşturuldu. Özel ekipmanlardan oluşan yüzde 20'lik kısmını da mecburen yurt dışından temin ettik." dedi.

Kaya, tesislerdeki tüm faaliyetlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili yerel idareler tarafından sürekli denetlendiğine dikkati çekti.

Mevzuatın gerektirdiği standartları sağlamak zorunda olduklarını dile getiren Kaya, "Standartları zaten sağlamamız lazım hatta bir miktar da altında olmamız lazım. Örneğin baca gazındaki emisyon değerlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online izleme cihazları ile 7/24 takip ediliyor. Aksi bir sorun olduğu zaman da gerekli işlemler yapılacak." diye konuştu.

İstihdam sayısı 650'ye çıkarılacak

Tesiste 150, sahada da 100 kişi olmak üzere 250 kişinin istihdam edildiğini belirten Kaya, toplama ve taşıma işinin de taraflarına geçmesi ile toplam personel sayısının 650'ye ulaşacağını, istihdam edilenlerin önemli bölümünün aynı bölgede yaşayanlar olduğunu aktardı.

Kaya, birçok mühendisliği bir arada barındıran tesisin adeta bir okul olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Multidisipliner dediğimiz birçok mühendisliğin uzmanlık alanına giren bir tesis. Dolayısıyla bu okulun Türkiye'de örnek olacağını düşünüyoruz. Katı ve evsel atıkları rantabl şekilde en aza indirip, ekonomiye geri kazandırabilmemiz çok önemli. Geriye doğayı en az şekilde kirletecek, yani sıfır atık dediğimiz tabire en yakın tesislerin başında geliyor burası. Dolayısıyla inşallah Türkiye bundan sonraki yatırım planlamalarında bu tür tesisleri örnek alarak kendine bir yol çizmiş olur diye düşünüyorum."

Projenin en büyük ayaklarından birinin de halkı bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Kaya, bu doğrultuda "Ayrıştır Can" sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaya, atıklar konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarına anaokulundan itibaren başlanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çöplerin kaynağında ayrı toplanması bizim için, ülkemiz için, dünya için çok önemli. Ne kadar çöpümüzü homojen hale getirirsek, çöpümüz aslında o kadar değerleniyor. Aksi halde her şeyi biz bir şeyin içine attığımız zaman çöpteki yapı çok değişiyor, karmaşık hale geliyor. Dolayısıyla bunu ayrıştırmak ve ekonomiye tekrar kazandırmak o kadar zorlaşıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz, bununla ilgili sosyal sorumluluk projemizi de başlatmış bulunuyoruz. O ayağımız da Türkiye'ye örnek olur inşallah."

Türkiye, Trabzon, Enerji, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti Ucuz baklavayı duyanlar salgını unuttu! Dükkan önündeki uzun kuyruk 'pes' dedirtti Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti         
09:37
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei