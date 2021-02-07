Trabzonlu yazar Ortahisar Belediyesine 20 bin eser bağışladı - Son Dakika

Trabzonlu yazar, tarihçi ve eğitimci Mustafa Yazıcı, kütüphanesinde bulunan 20 bin eseri, Ortahisar Belediyesine bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugüne kadar 72'si müstakil, 11'i komisyon olmak üzere toplam 83 eserde imzası bulunan Yazıcı'nın kütüphanesinde bulunan kitap, dergi, el yazması, vesika ve gazete gibi türleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Yazıcı'nın Trabzon'un tarihi ve kültürel geçmişini anlatan çok sayıda kitaba imza atarak şehre büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Yazıcı'nın yazdığı kitaplar ile verdiği konferanslarla Trabzon'un bir dönemine ışık tuttuğunu kaydeden Genç, "Tarihi konulara vakıfiyeti, şehrimizin tarihiyle ilgili önemli olayların bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasında çok büyük emekleri olmuştur. Bundan dolayı yeri doldurulamaz bir yazarımızdır." ifadesini kullandı.

Yazıcı'yı şehrin yaşayan tarihi olarak niteleyen Genç, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu kütüphane yılların birikimi olan çok güzide kitaplarla dolu. Belki de pek çoğu piyasada bulunmayan ve yeni basımı olmayan kitaplar. Bu anlamda bu kütüphanenin Trabzon'un hafızasını ve tarihini yansıttığını düşünüyorum. Mustafa Bey'in bu niteliğe sahip kitaplarını belediyemize bağışlaması gerçekten de belediyemiz açısından çok büyük bir lütuf."

Genç, bağışlanan kitaplarla Akyazı Mahallesi'nde Mustafa Yazıcı'nın adını taşıyan kütüphane oluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kitaplığı en güzel şekilde korumak ve halkımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin hizmetine sunmak bizim görevimiz. Bu kadar zengin bir kütüphaneye ait eserleri belediyemize bağışlaması çok anlamlı bir davranış. Bir kez daha Mustafa Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Kitaplığına en güzel şekilde sahip çıkacağımızı ve gelecek nesillere aktaracağımızı büyük bir açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum."

Yazıcı ise birçok kütüphanede bulunmayan çok nadide eserlerin kendi kütüphanesinde bulunduğunu vurgulayarak, Osmanlıca kaleme alınmış Tevrat ve İncil'in en değerli kitaplarından olduğunu belirtti.

Kütüphanesinde yaklaşık 20 bin eser olduğunu ve bunları Ortahisar Belediyesi'ne bağışladığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kütüphanemde kitap, dergi, el yazması, vesika ve gazete gibi türler yer alıyor. Tarih, kültür, coğrafya, İslam, sanat, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve medyayla ilgili çok sayıda kitabım ve dergim var. Kitaplarımı, Ortahisar Belediyesi'ne bağışlıyorum. Bu kitaplardan herkesin istifade etmesini istiyorum. Ortahisar Belediyemiz bu kitaplarla güzel bir kütüphane oluşturarak halkımızın hizmetine sunabilir."