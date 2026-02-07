Trabzonspor'a Taşlı Saldırı - Son Dakika
Trabzonspor'a Taşlı Saldırı

07.02.2026 19:49
Trabzonspor, Samsunspor maçı öncesi otobüsüne yapılan saldırıyı kınayarak güvenlik çağrısı yaptı.

TRABZONSPOR, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı sonrası sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Trabzonspor Kulübü'nün sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir. Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

