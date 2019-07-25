Son Dakika Haberleri: Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
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Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TSİ 19.00'da gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Novak yer almadı. Kuvvet çalışmalarının arından antrenmanın ikinci bölümünde pas ve orta-şut çalışmaları yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.
HOSSEINI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'da milli takım kampında sakatlandıktan sonra omuzundan ameliyat olan stoper oyuncusu Majid Hosseni de bugün takımla çalışmalara başladı. Avusturya kampının ilk günlerinde bireysel olarak çalışan İranlı futbolcu, bugün çift kale maçta da yer aldı.
AĞAOĞLU'NDAN EKUBAN ESPİRİSİ
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için izinli olan Calep Ekuban'ın yarın kampa katılacağı belirtilirken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da basın mensuplarına forvet transferine yönelik, "Forveti aldık. Bu gece yarısı Ekuban kampa geliyor. Adam kiralıktı, kadromuza kattık. Santrafor, santrafordur. Forvet transfer ettik" şeklinde espri yaptı. Bu arada yeni transfer Obi Mikel'in ise Trabzon'da takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
KARAMAN'DAN FIRÇA, YUSUF'TAN SİTEM
Trabzonspor'un akşam çalışması tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcu şut çalışması yaptı. Yardımcı antrenörün yarın maçın bulunduğunu ve çalışmayı sonlandırmaları gerektiğini söylemesine rağmen oyuncular devam edince teknik direktör Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı. Kaleci antrenörü Metin Aktaş'tan şut  çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı. Bunun üzerine futbolcular çalışmayı sonlandırırken, Yusuf Yazıcı da bu duruma sitem ederek, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" şeklinde tepkisini dile getirdi.
AĞAOĞLU VE KARAMAN BASIN BAYRAMINI KUTLADI
Bu arada Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Avusturya'da takımın kampını takip eden basın mensuplarının gününü kutlayarak çikolata ikramında bulundu. Ağaoğlu, antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara da çikolata ikram etti.
Trabzonspor, yarın TSİ 20.00'de Almanya'nın Hofenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşı karşıya gelecek.


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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
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