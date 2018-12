Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maçının Ardından - Okan Buruk

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Çaykur Rizespor 'u 4-1 yenen Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , "Önemli bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerlerine kullandığımız oyuncular o samimiyeti, gayret, duruşu gösterdiler, bize bu mutluluğu yaşattılar." dedi.Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle 9 bin taraftarlarının cezalı olduğu ortamda tribünleri dolduran, kendilerine inanan, güvenen, ekrandan dua eden forma aşkı yaşayan sevenlerine teşekkür etti.Daha sonra da oyuncularına teşekkür eden Karaman, şöyle devam etti:"İkinci bir teşekkürü sezon başından itibaren özverili çalışan yerli, yabancı tüm oyuncularımıza ediyorum. Çoğu karşılaşmada sakat olmalarına rağmen oynayıp büyük bir özveri örneği gösterdiler. Sıkıntılı süreçte her şeye rağmen bizlere o mücadelenin güzelliğini gösterip iyi sonuçla ilk yarıyı iyi bitirme fırsatı verdiler. Değerli Başkanımız nezdinde yönetim kurulu üyelerimiz her türlü ortamda hiçbir sıkıntıyı bize hissettirmediler, bir teşekkür de onlara ediyorum. Son derece özverili çalıştılar bunun karşılığında kendilerine inanan kitle oluşturdular."Karaman, takımda eksik oyuncuların fazlalığına da vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Geçen haftadan zorluk vardı. Önemli bölgelerde oyuncularımız yoktu ama takım olmak böyle bir şey. Yerlerine kullandığımız oyuncular o samimiyeti, gayret, duruşu gösterdiler, bize bu mutluluğu yaşattılar. Kazandığımız için mutluyuz. Kaybetmeyi sevmiyorum. Tabii ki üzüldüğümüz müsabakalar var. 96 yılını unutmuş değilim acısı halen kor gibi içime oturur. Spor böyle bir şey. Önemli olan mevcut hatalar, yaşanmış acılardan ders çıkarmak geleceğe daha güvenli bakabilmek, daha emin adımlarla yürüyebilmek."Aşil tendonu koptuğu belirtilen Onazi ile ilgili olarak ise Karaman, "Şu an baktığımızda Sosa, Onazi yok. Bu durumda mazeret üretmeyeceğiz. Başka oyuncuların farklı özelliklerini kullanmaya gayret göstereceğiz. Belki oyun karakterimizi değiştirip, elimizdeki doğru oyuncularla aklı, yüreği saha içinde kadro seçeceğiz." diye konuştu.Karaman, hiçbir zaman skor hocası olmadığını da vurgulayarak, "Ben o kelimeyi (şampiyonluk) ağzıma almayacağım. Biz futbol doğrusu yapmaya çalışıyoruz. Bir sinerji var. Zaman zaman zor dönemler de geçirdik. Trabzonspor, oynadığı her müsabakaya kazanmak için çıkar. Birileri o kelimeyi kulansa ben kullanmayacağım. İlk devremiz bitti. Kupa maçıyla başlayacağız. Başakşehir maçı var. Kupada kazanmak istiyorum. Başakşehir karşısında da ligde kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Okan Buruk 'un açıklamalarıÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak ise Trabzonspor deplasmanına kazanmak için geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Maçtan önce de kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı şanslar da geldi. Öne geçme şansları daha çok bize geldi ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı yine kolay bir şutta kalecimiz rakibin ayağını uzatmasıyla yanıldı ve golü yedik. 2-0'dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık, hamleler yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi ve sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik, sadece gol gelmedi. Rakibimizi 4-1'lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Böyle bir sonuç maçın hakkı değildi ama bir taraf attı, diğeri atamadı."Kadro olarak yenilenmeye ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Buruk, "Özellikle savunmada sıkıntı yaşıyoruz ama çok fazla alternatifimiz yok. Bu nedenle değişikliğe gidemedik. Geçen maçta da çok hata yapmıştık, bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız, takviye yapacağız." dedi.Okan Buruk, özellikle savunmadaki eksiklerini gördüklerini kaydederek, "Bu anlamda takviye yapıp, ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Çünkü şu anda açılmış bir puan farkı yok. Yapacağımız takviyelerle ikinci yarı ilk 6 haftada farkı kapatıp, lige ortak olmak istiyoruz. Şu anda elimizdeki kadro olarak buydu. En iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden hiçbir sapma yok. Kaybettiğimiz için, puan durumundan dolayı çok üzüntülüyüz. Kadro olarak yenilenmeye ihtiyacımız var. Kadronun çok daha güçlü, çok daha alternatifli olması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuları gönderip, yeni oyuncular alacağız." şeklinde konuştu.Buruk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına yönelik sorulan soruya ise "Bence şu anda üstteki gruptan 7-8 takım şampiyonluk hesabı yapıyor. Bu sene bir sürpriz çıkabilir. Üst taraftaki her takımın şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.