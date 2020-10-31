Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban 'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Kasımpaşa 'ya 4-3 yenilen Trabzonspor , 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay