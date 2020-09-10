Trabzonspor'da da Costa arkadaşlarıyla vedalaştı

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Manuel da Costa idman öncesi takım arkadaşlarına veda etti.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 10.30'da başladı. İdmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Kulüple sözleşmesi karşılıklı feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.